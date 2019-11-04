В Москве нашли подозрительную игрушку с запиской

К предмету прилагалась записка с необычной просьбой.

Прохожие нашли подозрительный предмет возле детской площадки в Ховрино. Самодельная игрушка вызвала подозрения, поэтому на место выехали правоохранители, сообщил Telegram-канал "Моя Москва".

По данным канала, игрушка в виде корзины с воздушным шаром лежала на скамейке. Кроме того, в ней была записка с просьбой перенести ее на улицу Лавочкина и оставить рядом с автомобилем.

В настоящее время на место направляются кинологи, чтобы проверить подозрительную игрушку со странным посланием. Им предстоит установить, представляет ли обнаруженный предмет опасность для окружающих. Обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее мы сообщали, что на Октябрьской набережной строители обнаружили подозрительный предмет. Он был прикреплен к забору стройплощадки виадука Дальневосточного проспект.

Фото: Magnific