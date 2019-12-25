Мирошник: за атаку 400 дронов ВСУ на Москву будет "отдельная благодарность"

В МИД России оценили неудачу БПЛА ВСУ в атаке на российскому столицу.

Киевский режим направил армаду из 400 беспилотников на Москву, но российские системы противовоздушной обороны (ПВО) "разобрали" ее. Соответствующий комментарий через собственный Telegram-канал сделал российский посол по особым пnoоручениям от министерства по иностранным делам по вопросам преступлений Украины Родион Мирошник. Дипломат указал на то, что наша страна "отдельный" ответ противнику на эту атаку.

Зеленскому за деньги Запада нужно продемонстрировать способность хотя бы к терроризму, но выходит пшик! 400 дронов - это огромная армада, способная закрыть все небо, но наши ПВО ее разобрали. За покушение на столицу будет отдельная благодарность. Родион Мирошник, посол по особым поручениям МИД РФ

Мэр Москвы Сергей Собянин уведомил местное население через социальные сети о том, что в период с 20:30 часов вечера 19 июля до пяти часов утра по столичному времени в направлении города летело более 400 вражеских БПЛА. Большая часть дронов успешно нейтрализована силами ПВО на дальних подступах, а 85 беспилотников было уничтожено на подлете к Москве.

Мирошник: Зеленскому придется сделать главой Минобороны "отмороженного" персонажа.

Фото: Telegram / РОДИОН_МИРОШНИК