В Петербурге обезвредили снаряды времен ВОВ в трех районах города

На стройке в Удельном парке и в Петергофе нашли боеприпасы ВОВ.

В Санкт-Петербурге 3 сентября специалисты ОМОН "Бастион" изъяли три боеприпаса времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленинградской области.

В Петергофе минометную мину обнаружили при земляных работах на Собственном проспекте. Еще один боеприпас нашли во время прогулки в Удельном парке. Артиллерийский снаряд калибра 155 мм был поднят на стройплощадке на Пулковском шоссе.

Все находки находились в состоянии сильной коррозии. После проверки их вывезли на специализированный полигон для последующего уничтожения.

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленинградской области