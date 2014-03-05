  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Пушкине нашли авиационную бомбу и снаряды времен Великой Отечественной
Сегодня, 22:56
122
shikhelen Добавить в Яндекс.Новости

В Пушкине нашли авиационную бомбу и снаряды времен Великой Отечественной

0 0

На Гусарской улице обнаружены боеприпасы калибра до 152 мм времен войны.

В Пушкине на Гусарской улице обнаружили авиационную бомбу ФАБ-50 и несколько артиллерийских снарядов времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщила пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

В пятницу, 8 августа, около 17:00 специалисты получили сообщение о подозрительных металлических предметах, найденных на Гусарской улице в Пушкине.

Прибывшие саперы ОМОН "Бастион" установили, что это авиационная бомба ФАБ-50, а также артиллерийские снаряды калибра 152 мм и 122 мм. Все боеприпасы находились в ржавом состоянии.

Находка была передана под охрану полиции. По данным Росгвардии, боеприпасы времен Великой Отечественной войны будут уничтожены после завершения необходимых процедур.

Ранее в Британии пассажир чуть не взорвал самолет из-за Трампа,

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти

 

Теги: авиационная бомба, вов
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии