В Пушкине нашли авиационную бомбу и снаряды времен Великой Отечественной

На Гусарской улице обнаружены боеприпасы калибра до 152 мм времен войны.

В Пушкине на Гусарской улице обнаружили авиационную бомбу ФАБ-50 и несколько артиллерийских снарядов времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщила пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

В пятницу, 8 августа, около 17:00 специалисты получили сообщение о подозрительных металлических предметах, найденных на Гусарской улице в Пушкине.

Прибывшие саперы ОМОН "Бастион" установили, что это авиационная бомба ФАБ-50, а также артиллерийские снаряды калибра 152 мм и 122 мм. Все боеприпасы находились в ржавом состоянии.

Находка была передана под охрану полиции. По данным Росгвардии, боеприпасы времен Великой Отечественной войны будут уничтожены после завершения необходимых процедур.

Ранее в Британии пассажир чуть не взорвал самолет из-за Трампа,

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти