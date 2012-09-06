В Британии пассажир чуть не взорвал самолет из-за Трампа

Гражданин Индии был задержан за агрессивное поведение на борту пассажирского лайнера.

Пассажир самолета авиакомпании EasyJet, совершавшего рейс из аэропорта Лутон в Глазго, был задержан правоохранительными органами после угроз взорвать бомбу из-за недовольства политикой американского президента-республиканца Дональда Трампа, который в эти дни находится с рабочим визитом в Шотландии. Соответствующие данные опубликовало британское издание The Sun со ссылкой на очевидцев событий.

Рейс EZY609 из Лутона в Глазго сегодня утром был встречен полицией по прибытии в Глазго, где они поднялись на борт самолета и вывели пассажира из-за его поведения на борту. официальный представитель авиакомпании

Известно, что инцидент произошел 27 июля утром. Свидетели вспомнили, что один из людей на борту самолета вышел из туалета и начал кричать "Аллаху акбар". Позже мужчина заявил, что у него "есть бомба" и что он хочет "отправить сигнал Трампу". Другие пассажиры повалили злоумышленника на пол и скрутили его. Затем стюардессы проверили его багаж, но не обнаружили там ничего подозрительного. Согласно предварительным сведениям, речь идет о 41-летнем гражданине Индии. Он находится в Великобритании в статусе беженца. Пассажирский самолет в результате приземлился в пункте назначения,а подозреваемого задержали. Никто не пострадал.

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Фото и видео: Telegram / Регнум