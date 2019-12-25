Петербургский ОМОН "Балтика" проводил на пенсию служебную собаку

За шесть лет службы Пуля выполнила около 440 оперативных задач.

В Санкт-Петербурге состоялась торжественная церемония проводов на пенсию служебной собаки по кличке Пуля, которая несла службу в отряде мобильном особого назначения "Балтика" Главного управления Росгвардии по транспортной инфраструктуре. Русский спаниель проработал в ведомстве с 2019 по 2025 год.

За период службы четвероногий сотрудник выполнил около 440 оперативных заданий. Вместе со своим кинологом Пуля обследовала 1400 различных объектов и помещений, проверила более 350 единиц ручной клади и 300 транспортных средств. Благодаря ее работе было обнаружено свыше 30 взрывоопасных предметов, что помогло предотвратить потенциальные угрозы безопасности.

На прощальной церемонии руководство Росгвардии наградило Пулю знаком отличия "За отличие в службе служебной собаки III степени".

Ранее в Кронштадте росгвардейцы обследовали предмет, похожий на гранату.

Фото: Росгвардия Петербурга ️