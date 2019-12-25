В Кронштадте росгвардейцы обследовали предмет, похожий на гранату

Росгвардейцы совместно с сотрудниками ППСП и ГАИ обеспечили оцепление территории до приезда специалистов.

В Кронштадте сотрудники Росгвардии обследовали предмет, похожий на гранату, и обеспечили охрану места происшествия. Об инциденте рассказали в пресс-службе вневедомственной охраны по Петербургу и Ленобласти.

Днем 22 июля в правоохранительные органы поступила информация о том, что рядом с Макаровской улицей в Кронштадте прохожий обнаружил в сквере Подводников предмет, похожий на гранату без запала.

На место происшествия незамедлительно прибыл наряд Росгвардии, который установил, что на газоне рядом со скамейкой находится опасный предмет, похожий на гранату Ф-1. Росгвардейцы совместно с сотрудниками ППСП и ГАИ обеспечили оцепление территории до приезда специалистов.

Прибывшие взрывотехники ОМОН "Бастион" ГУ Росгвардии, осмотрев предмет, установили, что это пиротехническое изделие со страйкбольным зарядом и сломанным запалом, которое не представляет опасности. Оно было изъято для утилизации.

Фото: пресс-служба вневедомственной охраны по СПб и ЛО