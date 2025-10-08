Бойцы ОМОН помогли мужчине с приступом на Дворцовой площади

После прибытия медиков пострадавшего передали для дальнейшей госпитализации.

Сотрудники ОМОН оказали первую помощь мужчине, которому стало плохо в центре Петербурга. После этого пострадавшего передали медикам.

На Дворцовой площади в Санкт-Петербурге сотрудники ОМОН оказали помощь мужчине, у которого произошел приступ. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Инцидент произошел вечером 23 июля около 19:00. Прохожий внезапно потерял сознание и упал на асфальт. По предварительной информации, у него случился приступ эпилепсии.

Находившиеся неподалеку сотрудники ОМОН, входившие в состав резерва, сразу вызвали бригаду скорой помощи. До приезда врачей они оказали мужчине первую помощь и контролировали его состояние.

Ранее мы сообщили о том, что полиция по горячим следам задержала мужчину, распылившего перцовый баллончик в подростка на Русановской.

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и ЛО