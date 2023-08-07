В России создали шлем с искусственным интеллектом для бойцов

Петербургские инженеры представили умный шлем для военных с анализом обстановки.

Российские инженеры из Петербурга и Москвы разработали прототип военного шлема с искусственным интеллектом под названием "Соратник". Устройство способно анализировать обстановку на поле боя и помогать бойцу в реальном времени. Об этом сообщает ТАСС.

Проект создан в рамках инициативы "Кулибин-клуба" при Народном фронте. Разработчики из Петербурга разработали конструкцию шлема, а московские специалисты создали интеллектуальный модуль, который отвечает за обработку данных.

По словам руководителя департамента проектов конструкторского бюро, шлем оснащён встроенной камерой и дисплеем. Искусственный интеллект анализирует информацию, поступающую от камеры бойца, дронов и других военнослужащих, использующих аналогичное оборудование.

Система определяет расположение союзников и противников, передаёт видеопоток с беспилотников и выводит информацию на экран внутри шлема. Таким образом, военнослужащий получает тактические данные без необходимости отвлекаться от боевых действий.

Разработчики называют устройство "амуницией будущего" и планируют дальнейшее совершенствование прототипа. В перспективе шлем "Соратник" может стать частью единой цифровой системы управления на поле боя.

Фото: pxhere