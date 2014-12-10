Иван Есипов (ЛДПР): "Лоскутное одеяло Победы от маленьких петербуржцев согрело души бойцов"

Активисты петербургского отделения ЛДПР доставили на позиции военнослужащих, освобождавших Курскую область, новую партию гуманитарной помощи. Особую часть груза составили подарки и письма от дошкольников. Бойцы подразделения, которое посетили волонтёры, были мобилизованы из Ленинградской области. Военные признались, что детские посылки и весточки с малой родины тронули их до глубины души.

Первый заместитель руководителя петербургского отделения ЛДПР Иван Есипов сам участвовал в спецоперации, был награждён медалью "За отвагу", а после тяжёлого ранения полгода провёл в госпиталях. Приехав в Курскую область, он встретил на позициях своих однополчан, с которыми воевал на Сватово-Кременском направлении в ЛНР. Вместе они освобождали Карамзиновку, Ковалёвку и Райгородку.

Скоро исполнится три года с начала мобилизации. И эти ребята – из тех, кто в течение суток после получения повестки молча встал и ушёл выполнять свой долг. Не за деньги и не ради социальных выплат, а просто потому, что не мог поступить иначе. Задача ЛДПР – не только доставлять гуманитарную помощь, но и решать их проблемы. Находясь в тылу, мы можем реально помочь, в том числе после возвращения парней домой. Иван Есипов, первый заместитель руководителя петербургского отделения ЛДПР

Военные передали слова благодарности воспитанникам детского сада №29 (Василеостровский район, Санкт-Петербург), которые сшили "лоскутное одеяло Победы":

Дорогая группа "Солнышко"! Вы даже не представляете, как мы рады вашим подаркам. Видно, как вы старались для нас, и поэтому все вы – большие молодцы. Это одеяло будет согревать нас даже в самые холодные ночи и станет символом нашей боевой удачи. На нём вы написали важные слова: "мы вместе", "победа", "мир". Именно за это мы и сражаемся! Большое спасибо председателю родительского комитета Айгуль Акимовой и воспитателю Елене Ревчеевой за то, что растите таких чудесных детей!

В ответ военнослужащие отправили в тыл экспонаты для музея: БПЛА, униформу, бронежилеты, личные вещи бойцов, а также трофеи, захваченные у противника.

В ближайшее время мы организуем выставку, где все смогут увидеть эти экспонаты. Приходите в региональное отделение ЛДПР! Иван Есипов, первый заместитель руководителя петербургского отделения ЛДПР

Фото и видео: из личного архива Ивана Есипова