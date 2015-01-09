Активисты ЛДПР доставили на передовую гуманитарный конвой из Санкт-Петербурга

Депутат из Санкт-Петербурга Евгений Ененков (ЛДПР) отвёз новую партию гуманитарной помощи бойцам в Курскую область. В сборе и доставке груза принял участие коллега депутата по ЛДПР, ветеран СВО Иван Есипов.

Адресатами помощи стали земляки политиков – питерские ребята, которые с оружием в руках защищают сегодня Курскую область.

Свои – они и в Африке свои, – смеются представители ЛДПР. – Как говорит наш лидер Леонид Слуцкий, русские должны стоять плечом к плечу, в этом наша сила.

При этом Евгений Ененков отметил важность личного участия в этом процессе.

Помогать нашим воинам-героям необходимо, это наш общий долг. А приезжать лично – важно вдвойне. В ближайшее время мы планируем отвезти очередной груз. Обязательно снова поеду, передам лично, пообщаюсь с ребятами, уточню, что им ещё необходимо, какая ещё помощь нужна", – рассказал депутат.

По его словам, в целом у ребят настроение боевое. Хотя чувствуется и некоторая усталость от напряжения: всё-таки СВО – это не прогулка, и наши бойцы воюют не щадя себя.

Усталость, безусловно, накапливается. Да и проблем, которые надо решать, как и везде, хватает, – напоминает Ененков. – Поэтому когда парни видят, что какие-то вопросы и пробелы в их службе закрывают соратники "на гражданке", то это, конечно, придаёт им уверенности, что они не забыты, что победа близка, что их любят и ждут.

Участник СВО, ветеран боевых действий Кирилл Нестеров одобрил инициативу ЛДПР:

Очень круто, когда депутаты участвуют в подобных мероприятиях! И я полностью согласен с тем, что нашим парням на передовой действительно важно чувствовать поддержку тыла.

Также, по мнению Нестерова, причастность людей, находящихся в тылу, к поддержке наших бойцов — это один из обязательных факторов будущей победы.

Фото: из личного архива Евгения Ененкова (Евгений Ененков и Иван Есипов не впервые на передовой)