Врачи, программисты и водители стали лидерами по зарплатам в октябре в Петербурге

Самые высокие доходы осени зафиксированы у гинекологов и айтишников.

Сервис по поиску работы SuperJob опубликовал данные о самых высокооплачиваемых вакансиях октября 2025 года. Самые крупные доходы фиксируются в сферах медицины, IT и транспорта, где зарплаты достигают 600 тыс. руб. в месяц.

По данным SuperJob, максимальное предложение по заработной плате в октябре составило 600 тыс. руб. в месяц — такую сумму готовы платить врачу-гинекологу-репродуктологу в Москве. В столице также востребованы стоматологи, руководители геологических проектов и специалисты по корпоративной безопасности. В Санкт-Петербурге к числу наиболее высокооплачиваемых профессий относятся программисты "1С" и инженеры-электронщики, в Екатеринбурге — архитекторы информационных систем, а в Казани — директора транспортных компаний и стоматологи.

Среди рабочих специальностей лидируют водители категорий "С" и "Е", особенно в Новосибирске и Волгограде, где предлагаются зарплаты до 320 тыс. руб. В крупных регионах квалифицированные инженеры и рабочие могут зарабатывать свыше 150 тыс. руб.

Аналитики сервиса отмечают, что высокий спрос на специалистов в сферах медицины, IT и транспорта сохраняется на протяжении года. Конкуренция за квалифицированные кадры заставляет работодателей увеличивать оплату труда и предлагать расширенные пакеты социальных льгот.

Ранее аналитики узнали, сколько времени петербуржцы тратят на рабочие чаты.

Фото: pexels

