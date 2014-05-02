Оклад – 50% от зарплаты: власти обсуждают изменение уровня дохода медиков

В Правительстве рекомендуют повысить базовую часть оплаты на четыре процента для врачей, чья работа связана с вредными условиями труда.

Заработная плата врачей может измениться в России. Нововведения обсуждают власти совместно с профессиональными объединениями и работодателями. В частности, одна из рекомендаций – уровень заработной платы сотрудника не может опускаться ниже прошлогодних показателей. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на официальные документы.

Усовершенствовать систему оплаты труда планируют для всех медицинских работников. В документах уточняется, что сумма оклада должна составлять минимум половину от общей выплаты. А для врачей, чей труд связан с опасными и вредными условиями, повысить базовую часть зарплаты хотят на четыре процента от уровня, который установлен в нормальных условиях.

Власти отмечают, что подобные изменения могут позитивно сказаться на сфере здравоохранения. Например, снизить разницу выплат внутри регионов, а также повысить престижность профессии и привлекательность работы для молодых специалистов.

Ранее в России предложили изменить пенсионный коэффициент врачам и учителям. Такой документ внесли на рассмотрение Госдумы.

