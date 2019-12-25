Супервайзера ФБР уличили в связях с проститутками

В Минюсте США опубликовали отчет о расследовании.

Офис генерального инспектора при американском министерстве юстиции выявило нарушения со стороны супервайзера Федерального бюро расследований (ФБР), включавшие в себя использование услуг секс-работниц во время зарубежных командировок. Соответствующее заявление опубликовано в отчете о проведенном расследовании в отношении провинившегося сотрудника иностранного силового ведомства. Специалист отметил, что американец скрывал собственные близкие контакты с иностранными гражданами, несвоевременно информировал о таких мероприятиях, совершал другие дисциплинарные проступки.

Офис инициировал расследование после получения информации, содержащей утверждения, что тогдашний супервайзер специальных агентов ФБР, работая за рубежом и совершая служебные поездки внутри страны, искал и пользовался услугами проституток. отчет расследования

В отчете генерального инспектора сообщалось, что "в уголовном преследовании было отказано", но не раскрывались конкретные детали. В тексте также не указаны ни временные рамки предполагаемого нарушения, ни место, где оно зафиксировано.. Также не сообщалось, были ли приняты какие-либо дисциплинарные меры в адрес сотрудника.

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