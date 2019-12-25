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Глава ФБР ответил журналистам на заявления якобы о его поездке в Россию
Сегодня, 9:28
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Глава ФБР ответил журналистам на заявления якобы о его поездке в Россию

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Кэш Патель потребовал извинений от СМИ, которые распространили про него ложную информацию.

Руководитель американского Федерального бюро расследований (ФБР) Кэш Патель после опровергнутых сообщений СМИ о якобы его рабочем визите в Россию опубликовал сообщение в социальных сетях. Иностранный чиновник написал "Из России с любовью". Ранее, в среду 14 октября, эксперт опроверг сведения от местного телеканала MS NOW о поездке в Москву. По даным СМИ, глава ФБР якобы уже прибыл в Россию. Однако высокопоставленное должностное лицо из США потребовало от телеканала извинений. Вопреки информации западной прессы, глава ФБР в тот день принимал участие в мероприятии, организованном в штате Вирджиния. Известно, что трансляция с его участием шла на одном из местных телеканалов.

Из России с любовью...

Кэш Патель, глава ФБР США

Politico узнала о планах главы ФБР посетить Россию в октябре.

Фото: Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генеральной прокуратуры) /  Kash Patel

Теги: кэш патель, фбр
Категории: Мировые новости, Новости России, Лента новостей, Картина дня,

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