В Молдавии жители вышли с метлами на протест против премьера

Глава кабмина страны приехал с рабочим визитом в город Оргеев

В Молдавии жители вышли с метлами на протест против премьер-министра Дорина Речана. Об этом сообщил местный телеканал Canal 5.

Жители города Оргеев, куда должен приехать Речан с рабочим визитом, принесли с собой метлы, чтобы "вымести" премьера из города. Они также растянули плакаты, в которых призывают главу кабмина Молдавии покинуть свой пост. В протестах также принял участие представитель блока "Победа" Раду Бушилэ.

Ранее мы сообщали, что ФСБ задержала в Москве двух агентов разведки Молдавии.

Видео: Telegram / Канал5