В Петербурге задержан подозреваемый в нападении на полицейского в ходе акции протеста

По факту нападения на сотрудника ОМОНа возбуждено уголовное дело.

СК РФ возбудил уголовное дело по статье 318, часть 1 по факту нападения на представителей силовых структур в ходе несанкционированной акции 31 января. Речь, судя по всему, идет об инциденте, когда мужчина в синей куртке и медицинской маске дважды ударил по шлемам полицейский, работавших на задержании представителей оппозиции. Ранее Piter.TV публиковал видео этого случая. Сообщается, что уголовное дело возбуждено по статье о применении насилия в отношении представителей власти.

Ряд городских СМИ сообщил, что подозреваемый в нападении был задержан, сейчас с ним проводится соответствующая работа. Имя и возраст гражданина не сообщается. Отметим, что по ч.1 ст. 318 задержанному грозит до 5 лет лишения свободы за "применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо угроза применения насилия в отношении представителя власти или его близких в связи с исполнением им своих должностных обязанностей".