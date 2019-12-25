Что известно об уголовных делах после митинга 23 января в Петербурге

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Из-за вовлечения подростков в противоправные действия, нападения на силовиков, повреждения служебного автомобиля ДПС и блокирования движения на дорогах в центре Петербурга возбудили пять уголовных дел.

Дело о перекрытии дорог в центре города

Карательные меры прокуратура и полиция Петербурга стала применять с дня митинга. Первым возбудили дело из-за блокирования движения дорог в центре города, в том числе на Невском проспекте. Сейчас уголовным делом по части первой статьи 267 УК (умышленное блокирование объектов транспортной инфраструктуры, которое создало угрозу жизни и здоровью или повреждения имущества) занимается Следственное управление УМВД по Центральному району.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД, 23 января с 9.30 утра до пяти часов вечера сотни участников нелегальной акции препятствовали движению транспорта и пешеходов в Петербурге. На данный момент полиция разыскивает виновных. По той же статье возбудили дела во Владивостоке и Москве после протестов, подготовленных ФБК (организация признана в России иностранным агентом).

Дела о насилии по отношению к сотрудникам правоохранительных органов

Накануне стало известно, что СК начал два расследования по делам о применении насилия к представителям власти.

Во время шествия по Невскому проспекту участники протеста пытались "прорвать оцепление" правоохранительных органов возле "Зингер" и Казанского собора. После чего несколько силовиков получили травмы. СК возбудил уголовное дело.

Арестован Николай Девятый, он признал свою вину и попросил у суда домашний арест. Мужчина останется под стражей до 23 марта 2021 года. От его действий пострадали два силовика: во время митинга на Сенатской площади он взобрался на эвакуатор, а инспектор попытался его снять оттуда, но мужчине удалось отбиться. После этого Николай ударил второго сотрудника, удар попал на видео. Пострадавшие были доставлены в больницу.

Куйбышевский районный суд Петербурга привлек к административной ответственности Николая Сытая, который ударил сотрудника Росгвардии и пытался скрыться от него. Мужчину осудили по статье "Мелкое хулиганство".

Этот же суд вынес решение по делу в отношении Андрея Ломова (арест на 2 месяца), который "не менее трёх раз толкнул руками и корпусом в область груди и плеч командира отделения оперативного взвода 3-го оперативного батальона ОМОН ГУ Росгвардии, а также не менее двух раз толкнул в область груди и плеч полицейского, причинив им своими действиями физическую боль без вреда здоровью". Обвиняемый и его адвокат возражали против заключения под стражу и просили избрать мерой пресечения домашний арест, отметили в объединенной пресс-службе судов Петербурга. Андрей Ломов был задержан накануне, 28 января.

Дело об умышленном уничтожении и повреждении имущества

После шествия участников акции по набережной Мойки на одной из машин ГИБДД, стоявшей возле дома 25, обнаружилась вмятина. По этой причине открыто уголовное дело по 167 статье УК РФ – умышленное повреждение имущества, сообщил портал "Фонтанка".

Дело о вовлечении несовершеннолетних в противоправные действия

Родителей школьников, которые участвовали в протесте в защиту Навального, вызывают на допросы, чтобы найти виновных взрослых-агитаторов. Так, 25 января следователь позвонил 17-летней студентке колледжа, которая была задержана на митинге. Девушку попросили приехать на допрос в качестве свидетеля по уголовному делу о вовлечении несовершеннолетних в опасные публичные мероприятия (ст. 151.2 УК РФ). На визите в СК Приморского района девушка и ее мама увидели и других подростков с родителями.

Следователи пытаются выяснить, почему дети пошли на митинг, и ищут средства агитации против власти в социальных сетях. Также следователей интересуют материалы в сети, которые призывают к массовым беспорядкам.

Правоохранители вновь предупреждают о санкциях за участие в митинге

ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти предупреждает жителей об административной и уголовной ответственности за участие в несогласованной оппозиционной акции 31 января.

Пресс-служба Главка сообщает: "Любые попытки провести несогласованное публичное мероприятие, а также провокационные действия со стороны их участников будут расцениваться как угроза общественному порядку и немедленно пресекаться, а нарушители будут привлекаться к ответственности".

В ходе мониторинга Интернета и, в частности, социальных сетей прокуратура нашла публикации с призывами к участию в "массовых беспорядках" и "массовых публичных мероприятиях" 31 января 2021. Это влечет за собой нарушение общественного порядка и общественной безопасности, напомнила прокуратура.

Фото: Piter.tv

Текст: Мария Поликарпова / Piter.tv