Мужчина работает в коммерческой фирме.

Полиция задержала напавшего на сотрудника ДПС на митинге в Петербурге. Об этом 24 января рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Выяснилось, что полицейские задержали 36-летнего мужчину на улице Даниила Хармса.

В ходе протестов на Сенатской площади мужчина по имени Николай, который работает IT-специалистом в коммерческой фирме ударил двух сотрудников ДПС, находившихся при исполнении служебных обязанностей. На видео попал второй из ударов. В первом случае Николай забрался на эвакуатор, и отбился от одного из инспекторов ДПС силой, сообщил ТАСС.

Удар в сотрудника ДПС во время протестов в Петербурге обернулся уголовным делом. Об этом стало известно 23 января, в ходе несанкционированных массовых протестных мероприятий в Северной столице.

На видео попал момент, когда неизвестный мужчина, стоявший рядом с инспектором ДПС, повернулся и ударил полицейского в лицо. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье 318 УК РФ (насилие в отношении представителя власти).

Видео: пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти