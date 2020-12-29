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Удар в сотрудника ДПС во время протестов в Петербурге обернулся уголовным делом

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Самого виновника происшествия еще разыскивают.

Удар в сотрудника ДПС во время протестов в Петербурге обернулся уголовным делом. Об этом стало известно 23 января, в ходе несанкционированных массовых протестных мероприятий в Северной столице.

На видео попал момент, когда неизвестный мужчина, стоявший рядом с инспектором ДПС, повернулся и ударил полицейского в лицо.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье 318  УК РФ (насилие в отношении представителя власти). Самого виновника происшествия еще разыскивают. За мужчиной погнался коллега правоохранителя, а дорожного полицейского отвели в травмпункт.

Протесты в центре Петербурга продолжаются. Piter.tv следит за развитием событий.

Теги: дпс, петербург, потасовка
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости СПб, Картина дня,

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