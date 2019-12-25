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Прокуратура Петербурга предупредила об угрозе безопасности из-за массовых публичных акций
Сегодня, 14:46
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nadezhda_sib

Прокуратура Петербурга предупредила об угрозе безопасности из-за массовых публичных акций

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В Сети нашли призывы на митинг 31 января.

Прокуратура Петербурга напомнила о том, что участие в несогласованном публичном мероприятии влечет за собой привлечение к ответственности. Информацию об этом ведомство разместило на своей странице 29 января.

В ходе мониторинга Интернета и, в частности, социальных сетей прокуратура нашла публикации с призывами к участию в "массовых беспорядках" и "массовых публичных мероприятиях" 31 января 2021. Это влечет за собой нарушение общественного порядка и общественной безопасности. 

Ранее в Петербурге возбудили уголовное дело из-за вовлечения подростков в несогласованные акции. 

Фото: Piter.TV

Теги: несогласованный митинг, прокуратура
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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