Прокуратура Петербурга предупредила об угрозе безопасности из-за массовых публичных акций

Прокуратура Петербурга напомнила о том, что участие в несогласованном публичном мероприятии влечет за собой привлечение к ответственности. Информацию об этом ведомство разместило на своей странице 29 января.
В ходе мониторинга Интернета и, в частности, социальных сетей прокуратура нашла публикации с призывами к участию в "массовых беспорядках" и "массовых публичных мероприятиях" 31 января 2021. Это влечет за собой нарушение общественного порядка и общественной безопасности.
Ранее в Петербурге возбудили уголовное дело из-за вовлечения подростков в несогласованные акции.
Фото: Piter.TV
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