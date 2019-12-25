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В Петербурге возбудили уголовное дело из-за вовлечения подростков в несогласованные акции
Сегодня, 12:22
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nadezhda_sib

В Петербурге возбудили уголовное дело из-за вовлечения подростков в несогласованные акции

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В МВД сообщили, что будут предпримут все необходимые меры для обеспечения правопорядка.

После несогласованной протестной акции 23 января в Петербурге возбудили уголовное дело о вовлечении в противоправные действия несовершеннолетних (ст. 151 УК РФ). Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области. 

В МВД напомнили, что любые попытки провести несогласованное публичное мероприятие будут немедленно пресекаться. Также это касается и провокационных действий. Они будут расцениваться как угроза общественному порядку. Нарушителей будут привлекать к ответственности.

Также два уголовных дела возбуждено о применении насилия в отношении представителя власти. Один из обвиняемых останется под стражей до 23 марта. Одно дело возбудили по факту препятствования движению транспортных средств и пешеходов в центре города. Помимо этого, идет расследование уголовного дела по факту повреждения служебного автомобиля ДПС. 

Ране Piter.TV сообщил о том, что суд в Петербурге на 7 суток арестовал напавшего на росгвардейца мужчину. Его осудили по статье "Мелкое хулиганство". 

Фото: Piter.TV 

Теги: несанкционированный митинг, подростки, уголовное дело
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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