Суд в Петербурге на 7 суток арестовал напавшего на росгвардейца мужчину

Поведение мужчины расценили как мелкое хулиганство.

Куйбышевский районный суд Петербурга привлек к административной ответственности Николая Сытая, который ударил сотрудника Росгвардии и пытался скрыться от него. Мужчину осудили по статье "Мелкое хулиганство".

Вечером 23-го января у дома №34 по Невскому проспекту Сытай ударил военнослужащего на требования прекратить нарушать общественный порядок. Петербуржец схватил росгвардейца за форменную одежду, нецензурно выражался, показал неприличный жест и отказался проследовать в служебный транспорт для составления протокола.

Суд назначил хулигану арест на 7 суток.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что суд арестовал петербуржца, который во время протестной акции ударил двух полицейских.

Фото: Piter.TV