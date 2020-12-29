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Суд арестовал петербуржца, который во время протестной акции ударил двух полицейских

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Мужчина работает IT-специалистом в коммерческой фирме.

Октябрьский районный суд Петербурга избрал меру пресечения Николаю Девятому, который ударил двух сотрудников полиции во время несогласованной протестной акции 23-го января. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Суд установил, что мужчина ударил кулаком сотрудника ГИБДД, когда тот сделал ему замечание. От удара потерпевший упал на асфальт. Во время побега с места происшествия Девятый ударил еще одного сотрудника правоохранительных органов и скрылся.

Подсудимый признал свою вину и попросил у суда домашний арест. Он останется под стражей до 23 марта 2021. 

Полицейские задержали 36-летнего мужчину на улице Даниила Хармса.

Видео: пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

Теги: арест, избиение полицейских
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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