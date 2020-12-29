Суд арестовал петербуржца, который во время протестной акции ударил двух полицейских

Октябрьский районный суд Петербурга избрал меру пресечения Николаю Девятому, который ударил двух сотрудников полиции во время несогласованной протестной акции 23-го января. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.
Суд установил, что мужчина ударил кулаком сотрудника ГИБДД, когда тот сделал ему замечание. От удара потерпевший упал на асфальт. Во время побега с места происшествия Девятый ударил еще одного сотрудника правоохранительных органов и скрылся.
Подсудимый признал свою вину и попросил у суда домашний арест. Он останется под стражей до 23 марта 2021.
Полицейские задержали 36-летнего мужчину на улице Даниила Хармса.
Видео: пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти
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