Суд арестовал петербуржца, который во время протестной акции ударил двух полицейских

Мужчина работает IT-специалистом в коммерческой фирме.

Октябрьский районный суд Петербурга избрал меру пресечения Николаю Девятому, который ударил двух сотрудников полиции во время несогласованной протестной акции 23-го января. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Суд установил, что мужчина ударил кулаком сотрудника ГИБДД, когда тот сделал ему замечание. От удара потерпевший упал на асфальт. Во время побега с места происшествия Девятый ударил еще одного сотрудника правоохранительных органов и скрылся.

Подсудимый признал свою вину и попросил у суда домашний арест. Он останется под стражей до 23 марта 2021.

Полицейские задержали 36-летнего мужчину на улице Даниила Хармса.

Видео: пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти