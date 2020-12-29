Полиция возбудила уголовное дело по факту препятствования движению в центре Петербурга в день протестной акции

По информации пресс-службы МВД, движение пешеходов по проезжей части создавала угрозу для жизни и здоровья.

Полиция возбудила уголовное дело в отношении неустановленных лиц по статье "Приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения". По информации пресс-службы ГУ МВД по Петербургу и области, 23 января с 09:30 до 17 часов неизвестные мешали движение транспорта и пешеходов в центре Петербурга.

В сообщении отмечается, что неизвестные массово вышли на проезжую часть, в частности, на Малой Морской улице. Это создало угрозу безопасности граждан, так как водители вынуждены были применять опасные маневры для избежания ДТП. Полиция устанавливает лиц, причастных к преступлению, для их дальнейшего розыска и задержания.

Уголовное дело возбудило СУ УМВД РФ по Центральному району Петербурга.

Напомним, 23 января проходила протестная акция в поддержку Алексея Навального. Чтобы не пропустить колонну протестующих, которая двигалась со стороны Дворцовой площади, Невский проспект около Гостиного двора перекрывали. Несогласованная акция в Северной столице стартовала у памятника "Медный Всадник", потом переместилась на Невский проспект, затем протестующие перешли к площади Восстания и Марсовому полю, после чего снова вернулась на Гостиный двор.

Фото: Piter.TV