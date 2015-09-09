Движение транспорта по Саперной улице закрывается 9 августа

Проезд откроют 14 февраля 2025 года.

В Пушкине ведутся работы по реконструкции инженерных сетей. В связи с этим закроется движение транспорта по Саперной улице. Речь идет об участке от Гусарской улицы до Гвардейского бульвара, включая перекрестки. Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ.

Проезд закроют 9 августа 2024 года. Движение откроют 14 февраля 2025 года. Объезд: Кадетский бульвар, Парковая улица, Красносельское шоссе, Сапёрная улица, Госпитальный переулок, Фуражный переулок, Гусарская улица, Гвардейский бульвар, Стрелковая улица, Кирасирская улица.

Будьте внимательны на дороге. Обращайте внимание на установленные информационные щиты со схемами и указателями возможных направлений объезда участков производства работ. Пресс-служба ГАТИ

Ранее мы писали, что в Парголово в пятницу закроют движение на дороге в Каменку.

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