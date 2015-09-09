В Парголово в пятницу закроют движение на дороге в Каменку

В Парголово с 9 августа (21:00) по 10 августа (21:00) будет закрыто движение транспорта по дороге в Каменку. Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ.
Речь идет об участке от Суздальского шоссе до Михайловской дороги. Кроме того, с 9 августа (21:00) по 10 августа (21:00) ограничат проезд по Суздальскому шоссе от дороги в Каменку до Орлово-Денисовского проспекта.
Объезд: дорога в Каменку, Выборгское шоссе, Суздальское шоссе.
Пресс-служба ГАТИ
Ранее мы писали, что с 8 августа закрывается движение по переулку Челиева.
Фото: Piter.tv
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