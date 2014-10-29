С 8 августа закрывается движение по переулку Челиева

Движение возобновится 6 сентября.

В Невском районе проводятся работы по прокладке водопроводной сети. В связи с этим закрывается движение транспорта по переулку Челиева у пересечения с боковым проездом Дальневосточного проспекта. Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ.

Проезд перекроют 8 августа. Движение возобновится 6 сентября.

Объезд: Дальневосточный проспект, улица Тельмана, проспект Большевиков, улица Новосёлов. Пресс-служба ГАТИ

Ранее мы писали, что из-за ремонта дорог ограничат движение по Зеленогорскому шоссе.

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