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С 8 августа закрывается движение по переулку Челиева
Сегодня, 16:43
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С 8 августа закрывается движение по переулку Челиева

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Движение возобновится 6 сентября. 

В Невском районе проводятся работы по прокладке водопроводной сети. В связи с этим закрывается движение транспорта по переулку Челиева у пересечения с боковым проездом Дальневосточного проспекта. Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ. 

Проезд перекроют 8 августа. Движение возобновится 6 сентября. 

Объезд: Дальневосточный проспект, улица Тельмана, проспект Большевиков, улица Новосёлов.

Пресс-служба ГАТИ

Ранее мы писали, что из-за ремонта дорог ограничат движение по Зеленогорскому шоссе.

Фото: Pxhere

Теги: гати, закрывается движение, переулок челиева
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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