Из-за ремонта дорог ограничат движение по Зеленогорскому шоссе

Речь идет об участке от проспекта Ленина в Зеленогорске до Приморского шоссе в городе Сестрорецк.

В Курортном районе пройдут работы по ремонту дорожного покрытия. С 8 августа до 22 сентября ограничат движение по Зеленогорскому шоссе. Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ.

Речь идет об участке от проспекта Ленина в Зеленогорске до Приморского шоссе в городе Сестрорецк, включая транспортные развязки и перекрестки.

Объезд: Приморское шоссе, Зеленогорское шоссе, ЗСД, Вокзальная улица, Большой проспект, улица Репино, Нагорная улица, проспект Ленина. Пресс-служба ГАТИ

Ранее мы писали, что закрывается движение транспорта по улице Труда в Петро-Славянке.

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