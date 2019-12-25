Из-за ремонта дорог ограничат движение по Зеленогорскому шоссе

В Курортном районе пройдут работы по ремонту дорожного покрытия. С 8 августа до 22 сентября ограничат движение по Зеленогорскому шоссе. Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ.
Речь идет об участке от проспекта Ленина в Зеленогорске до Приморского шоссе в городе Сестрорецк, включая транспортные развязки и перекрестки.
Объезд: Приморское шоссе, Зеленогорское шоссе, ЗСД, Вокзальная улица, Большой проспект, улица Репино, Нагорная улица, проспект Ленина.
Пресс-служба ГАТИ
Ранее мы писали, что закрывается движение транспорта по улице Труда в Петро-Славянке.
Фото: Pxhere
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