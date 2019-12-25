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Из-за ремонта дорог ограничат движение по Зеленогорскому шоссе
Сегодня, 14:48
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Из-за ремонта дорог ограничат движение по Зеленогорскому шоссе

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Речь идет об участке от проспекта Ленина в Зеленогорске до Приморского шоссе в городе Сестрорецк.

В Курортном районе пройдут работы по ремонту дорожного покрытия. С 8 августа до 22 сентября ограничат движение по Зеленогорскому шоссе. Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ. 

Речь идет об участке от проспекта Ленина в Зеленогорске до Приморского шоссе в городе Сестрорецк, включая транспортные развязки и перекрестки.

Объезд: Приморское шоссе, Зеленогорское шоссе, ЗСД, Вокзальная улица, Большой проспект, улица Репино, Нагорная улица, проспект Ленина.

Пресс-служба ГАТИ

Ранее мы писали, что закрывается движение транспорта по улице Труда в Петро-Славянке.

Фото: Pxhere

Теги: гати, дороги, зеленогорское шоссе, ремонт дорог, транспорт
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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