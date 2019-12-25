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Закрывается движение транспорта по улице Труда в Петро-Славянке
Сегодня, 14:28
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Закрывается движение транспорта по улице Труда в Петро-Славянке

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Речь идет об участке в направлении от Клубной улицы к Советскому проспекту.

В Петро-Славянке проходят работы по прокладке инженерных сетей. В связи с этим закрывается движение транспорта по улице Труда. Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ. 

Проезд будет закрыт с 8 по 28 августа. Речь идет об участке в направлении от Клубной улицы к Советскому проспекту.

Будьте внимательны на дороге. Обращайте внимание на установленные информационные щиты со схемами и указателями возможных направлений объезда участков производства работ.

Пресс-служба ГАТИ

Ранее мы писали, что с 8 на 9 августа будет перекрыт проезд по Замшиной из-за ремонта дороги.

Фото: Pxhere

Теги: гати, закрывается движение, петро-славянка, транспорт, улица труда
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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