С 8 на 9 августа будет перекрыт проезд по Замшиной из-за ремонта дороги

В Калининском районе проводятся работы по ремонту дорожного покрытия. В связи с этим закрывается движение транспорта по Замшиной улице на период с 8 по 9 августа. Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ.
Речь идет об участке от Полюстровского проспекта до проспекта Металлистов. Объезд: проспект Маршала Блюхера, Бестужевская улица, проспект Мечникова, Пискарёвский проспект, Кондратьевский проспект, проспект Металлистов, Полюстровский проспект, улица Федосеенко.
В ГАТИ напомнили, что до 12 сентября будет ограничено движение транспорта по Замшиной улице от проспекта Мечникова до Полюстровского проспекта. Кроме того, закроют движение транспорта по Ключевой улице у пересечения с Замшиной улицей.
Ранее мы писали, что на Верхней улице из-за ремонта дороги ограничат проезд с 8 августа.
Фото: Piter.tv
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