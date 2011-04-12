С 8 на 9 августа будет перекрыт проезд по Замшиной из-за ремонта дороги

До 12 сентября закроют движение транспорта по Ключевой улице у пересечения с Замшиной улицей.

В Калининском районе проводятся работы по ремонту дорожного покрытия. В связи с этим закрывается движение транспорта по Замшиной улице на период с 8 по 9 августа. Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ.

Речь идет об участке от Полюстровского проспекта до проспекта Металлистов. Объезд: проспект Маршала Блюхера, Бестужевская улица, проспект Мечникова, Пискарёвский проспект, Кондратьевский проспект, проспект Металлистов, Полюстровский проспект, улица Федосеенко.

В ГАТИ напомнили, что до 12 сентября будет ограничено движение транспорта по Замшиной улице от проспекта Мечникова до Полюстровского проспекта. Кроме того, закроют движение транспорта по Ключевой улице у пересечения с Замшиной улицей.

Ранее мы писали, что на Верхней улице из-за ремонта дороги ограничат проезд с 8 августа.

Фото: Piter.tv