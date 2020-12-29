Протестующие в Петербурге собрались на Марсовом поле и на площади Восстания

По данным из социальных сетей, в стороны Площади Восстания выдвинулась Росгвардия. При этом на Марсовом поле протестующих фактически вытеснил ОМОН.

Канал Piter.TV продолжает следить за несанкционированной протестной акцией в поддержку Алексея Навального, которая в эти часы проходит в Санкт-Петербурге. Ранее мы рассказали о начале протестного маршра на Сенатской площади и действиях МВД и протестующих в районе станции метро "Гостиный двор".

По сообщениям из социальных сетей стало известно, что после 16 часов основная часть шествия направилась в сторону Марсова поля. Там их в короткие сроки оттеснили бойцы ОМОНа, разделив колонну на отдельные группы оппозиционеров. О протестной акции в этой локации сейчас напоминают снеговики, которых успели слепить протестующие. Некоторые из этих "снежных людей" до сих пор "держат в руках" агитационную типографику.

В то же время петербуржцы, недовольные задержанием Алексея Навального собирают у Площади Восстания. В эту же сторону, по сообщениям телеграм-канала "Протестный Петербург" движутся машины Росгвардии. Появляются первые сообщения о жестких задержаниях. Так, по данным издания "Бумага" наиболее жесткие действия ОМОНа якобы замечены на Гончарной улице. Здесь же протестующие призывают силовиков "сложить дубинки" - пишут очевидцы в социальных сетях.

Видео и фото: Протестный Петербург / Telegram