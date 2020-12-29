Невский проспект перекрыли в районе Думской

Оцепление из силовиков и пассажирских автобусов ограничивает движение автомобилей и пешеходов.

Невский проспект перекрыла группа силовиков. По данным нашего корреспондента, на территории находятся на менее 50 представителей закона. Офицеры стоят в касках и при полном обмундировании. Для перекрытия проезжей части используются гражданские автобусы. Ограждения выставлены с целью не пропустить колонну протестующих со стороны Дворцовой площади в направлении Гостиного двора.

По громкоговорителям представители закона предупреждают всех собравшихся об административной ответственности за участие в несогласованной акции протеста.

"Свободу!", "Навальный!", "Власть, мы здесь!": у Исаакия и на Сенатской слышны скандирования.



