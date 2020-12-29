"Свободу!", "Навальный!", "Власть, мы здесь!": у Исаакия и на Сенатской слышны скандирования

ОМОН и полиция продолжают задерживать людей. Колонны движутся по нескольким улицам сразу.

В центре Петербурга 23 января продолжается несанкционированная акция в поддержку политика Алексея Навального. Толпы активистов и простых горожан наводнили Сенатскую и Исаакиевскую площади, Невский проспект и еще несколько центральных улиц.

Корреспонденты Piter.TV засняли, как звучат толпы протестующих в нескольких точках центра Петербурга. На видео слышно, как горожане скандируют "Свободу!", "Навальный!", "Власть, мы здесь" или "Мы здесь власть". Прямо посреди сборища людей на площадях видно ОМОНовцев, которые грубо тащат задержанных активистов в автобусы и маршрутки, выступающие в роли автозаков.

По примерным подсчетам наших корреспондентов, в центре сейчас находится 3-5 тысяч человек. Колонны людей движутся по Невскому проспекту до перегороженной полицией Думской, по забитой Малой Морской, по набережным Мойки, канала Грибоедова и Фонтанки.

Видео, фото: Piter.TV