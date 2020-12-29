Вторая волна протеста: колонна двинулась по Невскому от Площади Восстания

Видео с действиями протестующих появились в социальных сетях. Кроме того, СМИ сообщают о "жестких задержаниях" в этом районе и применении дубинок со стороны ОМОНа.

Канал Piter.TV продолжает следить за акцией протеста в поддержку Алексея Навального в Северной столице. С требованиями выпустить оппозиционного политика на улицы города вышли тысячи петербуржцев. Протестная активность началась примерно в 13 часов и продолжается по состоянию на 18 часов: основные действия локализовались в районе Площади Восстания.

По сообщениям из социальных сетей, колонна протестующих из нескольких сотен человек двинулась с шествием по Невскому проспекту в сторону Дворцовой площади. Об этом пишет телеграм-канал "Протестный Петербург". Толпа из нескольких сотен или даже тысяч человек в то же время находится непосредственно на Площади Восстания. Фотографии разместила интернет-газета "Фонтанка". А "Эхо Москвы" заявило о применении грубой силы к женщине.

Сразу несколько источников сообщают о применении резиновых дубинок силовиками из ОМОНа на Площади Восстания и Гончарной улице. Это подтверждает фотография "Фонтанки":

Как и раньше, протестующих активно поддерживают автомобилисты. Многие сигналят в поддержку, водители выкрикивают лозунги в открытые окна, звучит свист.

Видео: Протестный Петербург, Бумага, Фонтанка