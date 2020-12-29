Видно: Многотысячная колонна протестующих прошла по Невскому проспекту

Силовики остановили движение людей у Думской, часть толпы продолжает движение в сторону Марсова поля.

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В период с 15.30 по 16.00 по Невскому проспекту со стороны Дворцовой площади прошла колонна из нескольких тысяч человек, участвующих в несанкционированной акции в поддержку Алексея Навального. Колонна прошла до пересечения с Думской улицей, где ее встречали силовики, перегородившие проезжую и пешеходную часть улицы. В оцеплении также использовались пассажирские автобусы, дорожная техника и заборы.

Оцепление перенаправило толпу влево от Невского проспекта. При этом не менее 400-500 человек протестующих постоянно находились на освободившейся площадью перед зданием Думы. Они скандировали "Выпускай", "Свободу", "Россия будет свободной". Проезжающие мимо автомобили поддерживали протестующих сигналами.

по оценке корреспондента ПитерТВ движение колонны по данному участку продлилось не менее 20 минут, люди шли по обеим сторонам Невском проспекта. Отдельные участники имели при себе плакаты протестного или развлекательного характера, вплоть до цитат из группы IC3PEAK.

Активные задержания со стороны силовиков в этот момент не проводились, хотя по наблюдениям журналиста, до этого, с 13 по 15 часов в данной локации задержали не менее 200 человек. Их отправляли в пассажирские автобусы и увозили в отделения МВД.