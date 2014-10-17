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СК расследует уголовное дело о повреждении скульптуры "Апостола Петра" у церкви в Петербурге
Сегодня, 16:51
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nadezhda_sib

СК расследует уголовное дело о повреждении скульптуры "Апостола Петра" у церкви в Петербурге

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Скульптуру могли повредить еще 22 января.

Следственные органы СК РФ по Петербургу приняли к производству уголовное дело по статье "Повреждение памятников истории и культуры". Речь идет о гипсовой скульптуре "Апостола Петра", которая установлена в нише фасада колокольни "Церковь Воздвижения  Креста Господня" на Лиговском проспекте, сообщила пресс-служба ведомства.

По данным следствия, скульптуру повредили в период с 22 по 31 января 2021. На фотографии видно, что гипсовый апостол лишился руки. Объект включен в единый государственный реестр объектов культурного наследия. Материальный ущерб приходу собора в МВД оценили в более 5 тыс. рублей. 

На данный момент устанавливаются обстоятельства произошедшего и личность злоумышленника. 

Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Петербургу

Теги: крестоводвиженский собор, объект культуры, скульптура апостол петр
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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