В Петербурге задержали мужчину, вынудившего полицейского достать оружие на Сенной площади

Мужчина извинился и сказал, что "сделал лишнее".

Полицейские задержали участника протестной акции, который накануне применил насилие в отношении сотрудников полиции на Сенной площади. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Мужчина был задержан около своего дома, на проспекте Космонавтов, 65. Задержанным оказался 32-лений уроженец Архангельска. Мужчина извинился и сказал, что "сделал лишнее".

Установлено, что мужчина в компании ещё нескольких агрессивно настроенных участников протестной акции толкал офицеров, которые несли службу на Сенной площади. Один из сотрудников даже обнажил табельное оружие. По факту случившегося возбудили уголовное дело.

Ранее в МВД сообщили, что полицейский с табельным оружием в Петербурге действовал обоснованно.

Видео: МВД