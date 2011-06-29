Уличная певица Логинова вновь арестована в Петербурге за концерт на Сенной

Диана Логинова получила 13 суток ареста за массовое выступление без разрешения.

Ленинский районный суд Санкт-Петербурга арестовал уличную певицу Диану Логинову на 13 суток за организацию концерта на Сенной площади в конце сентября без согласования с городскими властями. Мероприятие привело к скоплению людей и затруднило проход к станции метро и другим объектам транспортной инфраструктуры.

Согласно материалам дела, вечером 27 сентября Логинова совместно с гитаристом группы Александром Орловым организовали массовое пребывание не менее 25 человек в общественном месте. Власти признали действия музыкантов нарушением ч. 1 ст. 20.2.2 КоАП РФ, которая регулирует организацию массового пребывания граждан без разрешения и с нарушением общественного порядка.

Очевидцы сообщали, что неоднократно делали замечания группе, прося прекратить выступление, чтобы освободить проход к метро и другому общественному транспорту, однако музыканты проигнорировали эти требования и продолжили концерт.

