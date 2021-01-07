Захарова: российский суверенитет над Курилами пересмотру не подлежит

В МИД России оценили митинги Японии по случаю "Дня северных территорий".

Российский суверенитет над Курильскими островами никакому пересмотру не подлежит. Соответствующий комментарий во время выступления перед журналистами на брифинге от 12 февраля сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница заметила, что 7 числа в ряде японских городов состоялись митинги по случаю так называемого "Дня северных территорий". При этом акции носили выраженный русофобский характер и проводилась неуместное сравнение с украинским кризисом. Во внешнеполитическом ведомстве нашего государства уточнили, что Токио не следует проводить подобные параллели. В противном случае японским властям следует использовать факты террористических атак киевского режима по объектам социальной инфраструктуры, мирному населению, убийства детей, женщин, стариков, а также издевательства над населением.

Со своей стороны хотели бы четко заявить о том, что легитимный суверенитет России над Курильскими островами определен итогами Второй мировой войны и закреплен в российской конституции и пересмотру не подлежит Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Фото и видео: МИД России