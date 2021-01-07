МИД РФ рассчитывает на возвращение полноценного статуса Олимпийскому комитету

Мария Захарова сообщила о постепенном возвращении отечественных спортсменов в международные соревнования.

Российское внешнеполитическое ведомство рассчитывает на возвращение полноценного статуса о национальному Олимпийскому комитету (НОК). Соответствующий комментарий во время выступления перед журналистами на брифинге от 12 февраля сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница уточнила, что постепенно восстанавливаются права наших атлетов на международной площадке. К текущему моменту порядка 70 международных федераций допускают взрослых спортсменов из России к профильным стартам.

Юниоры снова получили возможность выступать на соревнованиях под национальным флагом и с гимном. Мы рассчитываем на скорейшее восстановление полноценного статуса Олимпийского комитета РФ и со своей стороны будем всячески этому способствовать. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Фото и видео: МИД России