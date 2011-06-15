МИД РФ призывает россиян внимательно следить за рекомендациями по Кубе

Мария Захарова рассказала о проблемах с энергетической блокадой страны.

В Москве призывают граждан России внимательно следить за рекомендациями внешнеполитического ведомства страны по Кубе. Соответствующий комментарий во время выступления перед журналистами на брифинге от 12 февраля сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница уточнила, что в настоящее время для поездок на территории иностранного государства существуют определенные риски, связанные с топливным кризисом. Сейчас дипломаты в Гаване оказывают всю необходимую помощь соотечественникам, оказавшимся на Кубе, для их возвращения на родину. В особенности это касается туристов.

Просим тех, кто планирует поездку в эту страну, учитывать сложившиеся обстоятельства, в том числе с учетом рекомендаций Министерства экономического развития Российской Федерации. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

В МИД России указали на беспрецедентные меры вашингтонской администрации при президенте-республиканце Дональде Трампе по блокированию поставок на островную территорию энергетических носителей. Мария Захарова заметила, что речь идет об энергетической блокаде Кубы со стороны США. В результате ситуация негативно сказалась на авиационном топливе, выполнении пассажирских рейсов компаниями "Россия" и "Северный ветер".

Захарова: желание Макрона провести разговор с Путиным дальше заявлений не пошло.

Фото и видео: МИД России