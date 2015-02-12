Захарова: желание Макрона провести разговор с Путиным дальше заявлений не пошло

В МИД РФ напомнили, что именно Франция оборвала связи с Кремлем.

Желание французского президента Эмманюэля Макрона провести разговор с российским президентом Владимиром Путиным дальше заявлений не пошло. Соответствующий комментарий во время выступления перед журналистами на брифинге от 12 февраля сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница заметила, что за посоедние месяцы Елисейский дворец неоднократно озвучивал для СМИ свои стремления по возобновлению диалога с Москвой на высшем уровне. В МИД РФ напомнили европейским коллегам, что именно Париж по собственному желанию ранее оборвал связи с Кремлем.

Но, как это нередко бывает у наших французских коллег, дальше слов дело пока не идет. Стоит напомнить, что отказ от диалога был не нашим выбором, а решением французского руководства, которое, конечно же, имеет полное право распоряжаться своими поступками. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Захарова: поведение ЕС не позволяет рассматривать европейцев за столом переговоров.

