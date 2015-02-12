Захарова: поведение ЕС не позволяет рассматривать европейцев за столом переговоров

В МИД РФ рассказали о риторике, которую себе позволяют политики из ЕС в адрес России.

Поведение политических элит Европейского союза не позволяет рассматривать европейцев за столом переговоров по мирному урегулированию регионального кризиса на Украине. Соответствующий комментарий во время выступления перед журналистами на брифинге от 12 февраля сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница объяснила, что коллективный Брюссель характеризуется оскорблениями и нескончаемым потоком лжи в отношении России, которые не позволяют Кремлю рассматривать коллег из регионального сообщества в качестве соседей за столом переговоров по украинскому конфликту. В Москве указали, что устранение первопричин кризиса не является уступкой нашему государству, а следует считать вкладом в долгосрочную стабильность и безопасность континента.

Помимо всего прочего, чтобы сидеть за столом, нужно еще уметь себя вести. А то, что творят еэсовцы сейчас, та риторика, которую они себе позволяют, те оскорбления, та ложь, которая льется нескончаемым потоком из их уст, та ложь, которую они не искупили ни словом, ни делом в ходе манипуляций с Минскими договоренностями, вообще не позволяют даже рассматривать их... Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

