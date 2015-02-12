В МИД России рассказали о теракте киевского режима, который не замечает Запад.

Покушение на генерал-лейтенанта, первого заместителя начальника Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил России Владимира Алексеева показало намерение киевского режима сорвать переговоры. Соответствующий комментарий во время выступления перед журналистами на брифинге от 12 февраля сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница уточнила, что преступление совершено 6 февраля в жилом доме, расположенном в Москве.Накануне лидер киевского режима Владимир Зеленский объявил публично о том, что согласовывает операции на российской земле вместе с назначенным главой СБУ Евгением Хмарой.

Судя по всему, в Киеве готовы пойти буквально на все, чтобы попытаться воспрепятствовать достижению справедливого мира... Этот теракт в очередной раз подтвердил нацеленность режима Зеленского на постоянные провокации. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Фото и видео: МИД России