В МИД России удивлены попыткой ЕС презентовать России какие-либо требования.

В Москве высказались о намерении Каллас подготовить требования к РФ по Украине. Соответствующий комментарий во время выступления перед журналистами на брифинге от 12 февраля сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница прокомментировала план коллективного Брюсселя о создании списка требований к Москве. В нашем внешнеполитическом ведомстве заметили, что региональное сообщество любыми способами старается не допустить завершения регионального конфликта на Украине. При этом ни разу ни Кая Каллас, ни глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, ни их предшественники или коллеги не увидели военные преступления и теракты киевского режима, совершаемых в отношении нашего государства.

Вообще-то нормальные люди должны поддерживать мир, наверное, в любом случае в качестве основной цели, задачи, той точки, к которой следовало бы стремиться, ориентира, на который следовало бы смотреть и по которому выстраивать свои шаги. Но нет, тут стремление к миру должно с точки зрения ЕС быть обусловлено требованиями. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Фото и видео: МИД России