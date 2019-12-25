Захарова прокомментировала идею расширения Совбеза ООН

В МИД РФ оценили планы по реформированию Всемирной организации.

Обсуждаемое на геополитической арене расширение Совета безопасности ООН не должно еще больше затруднить принятие и реализацию решений. Соответствующее заявление сделала в интервью журналистам издания RT официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница пояснила, что беседы о реформировании международной структуры ведутся много лет. В Москве считают ключевой целью таких разговоров повышение эффективности Совбеза Всемирной организации. При этом реформы ради реформы не нужны никому в мире. В МИД РФ описали негативный сценарий развития ситуации.

Допустим, Совбез будет увеличен, увеличено количество его членов, возможно и постоянных. Возможно, это обсуждается. Но при этом решения бы принимались еще более мучительно, менее эффективно применялись бы на практике, и вообще не обладали бы соответствующими возможностями для их реализации. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Захарова считает, что в Британии знали о связях брата короля с Эпштейном.

Фото: МИД России