Сегодня, 17:06
148
Захарова считает, что в Британии знали о связях брата короля с Эпштейном

В МИД РФ прокомментировали изгнание Эндрю Виндзорского из дома.

Британским спецслужбам было известно о связях брата короля Великобритании Эндрю Маунтбеттена-Виндзора с уличенным в педофилии американским финансистом Джеффри Эпштейном. Соответствующее заявление в эфире своей авторской программы на радиостанции Sputnik сделала официальный представитель внешнеполитического ведомства страны Мария Захарова.

Что, о нем не знали британские спецслужбы? Конечно, знали. Лишили всех титулов и выкинули на "помойку истории" за пару месяцев до публикации файлов.  Значит, они знали, что публикация будет. Я думаю, что они знали, что она будет, буквально чуть ли не официально по своим линиям между США и Британией.

Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Захарова отметила комфортные условия содержания в тюрьме сообщницы Эпштейна.

