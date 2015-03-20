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Парламенту Петербурга предлагают пересмотреть полномочия полиции на митингах
Сегодня, 16:03
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nadezhda_sib

Парламенту Петербурга предлагают пересмотреть полномочия полиции на митингах

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Пока серьезной поддержки фракций инициатива не получила.

Депутат Законодательного собрания Петербурга Борис Вишневский предложил провести депутатские слушания об изменении законодательства города о митингах и собраниях. По его мнению, его стоит пересмотреть после прошедших протестных акций и "беспредела" от полиции. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

На данный момент Вишневского поддержали фракции "Справедливая Россия" и КПРФ. Представитель "Яблока" также ждет ответа от Партии Роста. 

На совете фракций пока энтузиазма не встретили, но сейчас готовим официальное письмо от разных фракций. Слушания необходимы – с участием депутатов, омбудсмена, представителей Смольного, прокуратуры, полиции, Росгвардии.

написал депутат. 

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предложил оспорить штраф инвалиду по слуху за скандирование лозунгов в Петербурге. 

Фото: Piter.TV

Теги: законодательство, закс петербурга, митинги
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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