Песков предложил оспорить штраф инвалиду по слуху за скандирование лозунгов в Петербурге

Мужчина не мог исполнить требования полицейских, так как он их не слышал, а о протестной акции — не знал.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о том, что имеет смысл обжаловать решение суда, который оштрафовал инвалида по слуху за участие в несогласованной акции в Петербурге. Слова пресс-секретаря процитировало "ТАСС".

Песков напомнил, что можно подать апелляцию, если сроки еще не прошли.

По данным Telegram-канала "Апология протеста", Евгения Агафонова, инвалид III группы по слуху, оштрафовали за "скандирование лозунгов". Он не мог понять того, что ему говорили полицейские, когда случайно оказался на месте проведения митинга. Со слова адвоката Сергея Локтева, 31-го января Агафонов направлялся в магазин, но его задержали. Суд оштрафовал мужчину на 5 тысяч рублей.

Фото: kremlin.ru